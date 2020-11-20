Нелю Штепу лишат депутатского мандата [ Редактировать ]
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"Партия мира и развития" заявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура отзыва начата в соответствии с 38-й статьи Закона Украины "О статусе депутатов местных советов". Об этом сказано в официальном заявление партии, сообщает "Сегодня".
Причиной такого решения стала официальная поддержка Штепой кандидата на должность мэра Славянска от "ОПЗЖ" Павла Придворова, что идет в разрез с позицией ее партии.
Штепа переметнулась якобы потому, что ей пообещали должность в новом составе Славянского городского совета.
Штепу исключили из рядов партии, несмотря на то, что она возглавляла избирательный список "Партии мира и развития" на местных выборах в Славянской ОТГ. Политсилу поддержали 13% избирателей и она получила 5 депутатских мандатов.
Неля Штепа баллотировалась в мэры Славянска, однако показала лишь третий результат (16,48%). Во второй тур, который состоится 22 ноября, вышел кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов и действующий мэр Вадим Лях ("Оппозиционный блок").
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