"Партия мира и развития" заявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура отзыва начата в соответствии с 38-й статьи Закона Украины "О статусе депутатов местных советов". Об этом сказано в официальном заявление партии, сообщает "Сегодня".

Причиной такого решения стала официальная поддержка Штепой кандидата на должность мэра Славянска от "ОПЗЖ" Павла Придворова, что идет в разрез с позицией ее партии.

Штепа переметнулась якобы потому, что ей пообещали должность в новом составе Славянского городского совета.

Штепу исключили из рядов партии, несмотря на то, что она возглавляла избирательный список "Партии мира и развития" на местных выборах в Славянской ОТГ. Политсилу поддержали 13% избирателей и она получила 5 депутатских мандатов.

Неля Штепа баллотировалась в мэры Славянска, однако показала лишь третий результат (16,48%). Во второй тур, который состоится 22 ноября, вышел кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов и действующий мэр Вадим Лях ("Оппозиционный блок").