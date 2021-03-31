Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал о том, что Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от Pfizer/ BioNTech. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов. Вакцину привезут в рамках программы COVAX.

Ляшко анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня.

Читайте также, в Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат AstraZeneca, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови. Всего зафиксирован 31 случай возникновения тромбоза у вакцинированных препаратом AstraZeneca людей.

Кроме того, в США разработали "вакцину будущего" против штаммов коронавируса. В настоящий момент компания занимается разработкой препарата нового типа, который будет нацелен, в основном, на южноафриканский вариант COVID-19.

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