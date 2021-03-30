В Германии обнаружены жуткие последствия после вакцинации AstraZeneca [ Редактировать ]
В Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови в головном мозге, при этом в 10 случаях люди умирали.
Известно, что всего зафиксирован 31 случай возникновения тромбоза у вакцинированных препаратом AstraZeneca людей, в 19 случаях регистрировался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения.
Отмечается, что почти все сообщения о развитии осложнений после иммунизации касаются женщин, возраст которых колеблется от 20 до 63 лет. При этом, также ухудшилось состояние и двух мужчин 36 и 57 лет.
Читайте также, англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата, при этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.
Ранее мы писали, что Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пока украинцам укололи только по одной дозе
Государство стало первым, которое запретило использование препарата
Это решение компания приняла после недавнего скандала
Наибольшее количество граждан записываются на прививку через "Дию"
Ситуация может измениться лишь после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в ЕС