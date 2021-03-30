В Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови в головном мозге, при этом в 10 случаях люди умирали.

Известно, что всего зафиксирован 31 случай возникновения тромбоза у вакцинированных препаратом AstraZeneca людей, в 19 случаях регистрировался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения.

Отмечается, что почти все сообщения о развитии осложнений после иммунизации касаются женщин, возраст которых колеблется от 20 до 63 лет. При этом, также ухудшилось состояние и двух мужчин 36 и 57 лет.

Читайте также, англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата, при этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.

Ранее мы писали, что Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.

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