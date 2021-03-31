Во Львове на съемной квартире нашли труп студентки [ Редактировать ]
Во Львове нашли труп студентки с многочисленными ранами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Подозреваемого задержали.
На оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской, которую хозяйка сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.
Так, погибшей девушкой оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.
По данному факту открыто производство по факту умышленного убийства (ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству.Это 19-летний житель Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовской области совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Как сообщали "Подробности", в феврале подросток во Львове до смерти забил бездомную женщину.
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