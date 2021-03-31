Майже на 80 відсотків заповнені лікарні на Львівщині. І кількість тяжкохворих у медзакладах щодня більшає. Тож у місті посилили карантинні заходи: від сьогодні у дитячих садках залишаться лише чергові групи, а громадський транспорт працюватиме в режимі спецперевезень.

Усі пільги - скасували. Чи готові львів'яни до карантинних нововведень - з'ясовувала Христина Гашенко.

Майже півсотні додаткових ліжкомісць розгорнули в обласних лікарнях. До десятого квітня планують ще сімсот у львівських медзакладах. Росте кількість хворих і в реанімаціях. Хоча туди й кладуть лише із вісімдесятивідсотковим ураженням легень.

Наталія Матолінець, завідувач віділення реанімації лікарні швидкої медичної допомоги Львова:

Якщо ми говорили колись там, декілька місяців тому, що 30 ліжок у відділенні інтенсивної терапії для COVID-19 це щось надзвичайне, то на сьогоднішній день ми вже говоримо про 100 ліжок і розуміємо що це не кінець.

Через збільшення кількості хворих у місті посилили карантинні заходи. Від завтра громадський транспорт виконує лише спецперевезення. Однак робочих посвідчень водії від пасажирів вимагати не будуть.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ми надіємося на свідомість людей, що громадським транспортом будуть користуватися люди, ті хто їдуть на роботу із роботи. Ми скасовуємо пільговий проїзд для всіх категорій, в першу чергу, в першу чергу громадський транспорт, це є місце де можна найскоріше заразитися і це повинні розуміти люди старшого віку.

Від таких нововведень пенсіонери не в захваті. Кажуть, на свою пенсію далеко не заїдеш.

Володимир Торський, житель Львова:

Певно прийдеться пішком ходити, прийдеться виживати, але негативно, так, фактично не часто користуюся, але треба їду. Так. Ну так як сьогодні, по необхідності для господарки мушу поїхати.

Частина пільговиків готові оплачувати проїзд. Чотирнадцять гривень туди і назад доведеться викласти зі свого гаманця Олександру Саржану. Він хоч і пенсіонер, але працює електриком в школі. Каже, що саме зараз роботи чи ненайбільше.

Олександр Саржан, пенсіонер:

Діти молодших класів на канікулах, старші класи в онлайн вчаться, я маю можливість робити ремонт відповідний у класах. У зв'язку із карантином призначать оплату то як треба, то згоджуся, аякже, бо робота треба ж, треба ж за щось жити.

А от водіїв маршруток така новина тішить.

Сергій Остапишин, водій автобуса:

Автобуси реально вони в мінусах, вони навіть солярку собі не оправдовують, то є основне, раніше було набагато більше платників, зараз посвідчень дуже багато.

З першого квітня по-новому працюватимуть дитячі садки, вихованців прийматимуть лише чергові групи. Для тих батьків, які працюють. Не дозволили у Львові працювати і літнім майданчикам, їх підприємці планували розгорнути цими вихідними. Такі обмеження діятимуть щонайменше два тижні.