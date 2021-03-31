Людям с инвалидностью облегчат трудоустройство в Украине [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, Кабинет министров поддержал законопроект, согласно которому в Украине хотят облегчить трудоустройство лиц с инвалидностью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
Каждый украинец должен иметь безбарьерный доступ к рабочему месту и возможность участвовать в экономической жизни страны. Правительство поддержало законопроект Минсоцполитики, который призван изменить подход к трудоустройству людей с инвалидностью.
Закон предлагает ввести стимулирующий инструмент, чтобы работодатели были заинтересованы в трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Ллицами с инвалидностью или их законными представителями также будет проще получить компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Мы упрощаем процедуру подачи документов для назначения льгот посредством введения в действие электронного кабинета лица с инвалидностью.
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