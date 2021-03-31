Киев с 5 апреля усиливает локдаун: что будет запрещено [ Редактировать ]
Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет. Более того, наблюдается тенденция к коллапсу медицинской системы.
"Киев все-таки введет более жесткие ограничения. У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей ежедневно. С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады", - заявил Кличко.
Он добавил, что общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются. Кроме того, он призвал правоохранителей контролировать соблюдение карантинных ограничений.
"Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", - заявил Кличко.
Отметим, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
Напомним, Олег Рубан заявил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.
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