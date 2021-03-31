В среду, 31 марта, мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможном введение в городе новых карантинных ограничений. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Ограничения могут коснуться общественного транспорта.

Кличко призвал горожан без особой надобности не использовать общественный транспорт.

Так, заполненность коек в больницах достигла уже почти 80%, поэтому в случае нарастания пандемии будут введены новые запреты.

В первую очередь будет еще больше ограничена работа детсадов, школ и общественного транспорта.

Напомним, Олег Рубан заявил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

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