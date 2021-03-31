Церемония вручения "Оскара" впервые в истории изменит формат [ Редактировать ]
Вручение самой престижной в мире кинопремии "Оскар", помимо США, пройдет еще и в некоторых европейских городах.
Впервые в истории кинопремии церемонию ее вручения могут организовать в столице Франции Париже и Великобритании - Лондоне. В настоящее время известно, что церемония вручения кинонаграды запланирована на 25 апреля 2021 года.
Отмечается, что столь необычное решение связано с тем, что конкурсанты, в связи с пандемией коронавируса, не могут приехать в США на награждение. Однако продюсеры премии призывают всех, кто может физически присутствовать во время награждения в Лос-Анжелесе, постараться приехать. Известно, что все прибывшие участники награждения обязаны будут пройти изоляцию.
Читайте также, "Оскар" объявил номинантов премии. На статуэтку за "Лучший фильм" претендуют 9 кинокартин. Среди них ленты "Отец", "Перспективная девушка". Церемония вручения наград состоится 25 апреля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе - в традиционном формате режиме.
Кроме того, Национальная академия искусства и техники грамзаписи США включила певиц Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус в число номинантов на музыкальную премию Grammy в категории "Лучший новый исполнитель". Больше всего номинаций - девять - получила певица Бейонсе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Фантастический фильм увидел мир в 2009 году
"Оскар" оголосив номінантів цьогорічної премії. На статуетку за "Найкращий фільм" претендують 9 кінокартин. Серед них стрічки "Батько", "Перспективна дівчина"
"Оскар" оголосив номінантів цьогорічної премії. На статуетку за "Найкращий фільм" претендують 9 кінокартин. Серед них стрічки "Батько", "Перспективна дівчина"
Он был рожден 8 марта в одной из клиник США
Полет на орбиту состоится 15 сентября 2021 года