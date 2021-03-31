в связи с пандемией коронавируса номинанты не могут попасть на награждение/ фото: bykvu.com

Вручение самой престижной в мире кинопремии "Оскар", помимо США, пройдет еще и в некоторых европейских городах.

Впервые в истории кинопремии церемонию ее вручения могут организовать в столице Франции Париже и Великобритании - Лондоне. В настоящее время известно, что церемония вручения кинонаграды запланирована на 25 апреля 2021 года.

Отмечается, что столь необычное решение связано с тем, что конкурсанты, в связи с пандемией коронавируса, не могут приехать в США на награждение. Однако продюсеры премии призывают всех, кто может физически присутствовать во время награждения в Лос-Анжелесе, постараться приехать. Известно, что все прибывшие участники награждения обязаны будут пройти изоляцию.

Читайте также, "Оскар" объявил номинантов премии. На статуэтку за "Лучший фильм" претендуют 9 кинокартин. Среди них ленты "Отец", "Перспективная девушка". Церемония вручения наград состоится 25 апреля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе - в традиционном формате режиме.

Кроме того, Национальная академия искусства и техники грамзаписи США включила певиц Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус в число номинантов на музыкальную премию Grammy в категории "Лучший новый исполнитель". Больше всего номинаций - девять - получила певица Бейонсе.

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