За звание "Лучший новый исполнитель" соревнуются Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус Источник: Grammy

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США включила певиц Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус в число номинантов на музыкальную премию Grammy в категории "Лучший новый исполнитель". Об этом организаторы церемонии сообщили во время видеотрансляции на сайте Grammy.

Вместе с ними на премию в этой категории претендуют Ингрид Эндресс, Чика (Джейн Ораника - ред.), Ди-Смоук (Дэниел Фаррис ), Доджа-Кэт (Амала Дламини), Меган Ти Стэллион (Меган Пит) и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин).

В январе 2020 года в номинации "Лучший новый исполнитель" победила певица Билли Айлиш.

С полным списком номинантов на можно ознакомиться тут.

63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться телекомпанией CBS в воскресенье, 31 января, в 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 по Киеву 1 февраля).

Напомним, что Букеровскую премию в 2020 году получил шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом "Шагги Бейн" ("Shuggie Bain").

Ранее "Подробности" писали о том, кто стал лауреатом телепремии "Эмми".