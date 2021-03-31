Анна Колесник оправдывается, что имела в виду отдых на майские праздники, а не бегство из страны Источник: "Буквы"

Народный депутат от партии "Слуги народа" Анна Колесник, которую застукали за телефонной перепиской, где она написала "нужно сваливать из этой страны", попыталась объяснить свое странное и компрометирующее сообщение.

На своей Facebook-странице она написала, что имела в виду отдых на майские праздники, а не бегство из страны.

На самом деле речь шла об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покинуть страну навсегда. Я живой человек, и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую переезжать не собираюсь! Жаль только, что журналистов не интересует работа в комитете и за стенами парламента.

После того как к ней в комментарии пришли разгневанные и патриотичные пользователи, она удалила свой пост и основательно почистила свою страницу.

Напомним, что во время вчерашнего выступления в Верховной Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник в телефонной переписке с неким Стасом написала, что "нужно сваливать из этой страны".

Стас решил подбодрить перепуганную девушку и написал: "Возле кабинета пахнет тобой".

Компрометирующую переписку политика сфотографировал корреспондент издания "Буквы".

Анне Колесник 26 лет, она прошла в Верховную Раду по округу в Харьковской области от партии "Слуга народа" ее номер в списке - 94. На время выборов она была безработной, по образованию - юрист. Является членом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что Руслан Хомчак, выступая с трибуны парламента заявил, что Россия наращивает группировку войск возле границы с Украиной, в том числе под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые в сентябре будут проводиться совместно с Беларусью.