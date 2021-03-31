Во время вчерашнего выступления в Верховной Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник в телефонной переписке с неким Стасом написала, что "нужно сваливать из этой страны".

Стас решил подбодрить перепуганную девушку и написал: "Возле кабинета пахнет тобой".

Компрометирующую переписку политика сфотографировал корреспондент издания "Буквы".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале возмутился позицией своей коллеги из пропрезидентской партии.

Таким образом она отреагировала на вчерашний отчет главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Правильно, бегите. Вместе со всей вашей "зеленой" бандой. Как ваш проводник Зеленский, который прятался от повесток. А мы опять придем спасать страну. Как тогда, в 2014 году.

Анне Колесник 26 лет, она прошла в Верховную Раду по округу в Харьковской области от партии "Слуга народа" ее номер в списке - 94. На время выборов она была безработной, по образованию - юрист. Является членом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что Руслан Хомчак, выступая с трибуны парламента заявил, что Россия наращивает группировку войск возле границы с Украиной, в том числе под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые в сентябре будут проводиться совместно с Беларусью.