"Нужно сваливать из этой страны": депутат от "Слуги народа" шокировала перепиской в Раде (фото) [ Редактировать ]
Источник: "Буквы"
Во время вчерашнего выступления в Верховной Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник в телефонной переписке с неким Стасом написала, что "нужно сваливать из этой страны".
Стас решил подбодрить перепуганную девушку и написал: "Возле кабинета пахнет тобой".
Компрометирующую переписку политика сфотографировал корреспондент издания "Буквы".
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале возмутился позицией своей коллеги из пропрезидентской партии.
Таким образом она отреагировала на вчерашний отчет главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Правильно, бегите. Вместе со всей вашей "зеленой" бандой. Как ваш проводник Зеленский, который прятался от повесток. А мы опять придем спасать страну. Как тогда, в 2014 году.
Анне Колесник 26 лет, она прошла в Верховную Раду по округу в Харьковской области от партии "Слуга народа" ее номер в списке - 94. На время выборов она была безработной, по образованию - юрист. Является членом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, что Руслан Хомчак, выступая с трибуны парламента заявил, что Россия наращивает группировку войск возле границы с Украиной, в том числе под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые в сентябре будут проводиться совместно с Беларусью.
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