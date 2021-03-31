В Одессе полицейские задержали 49-летнего мужчину, которого обвинили в изнасиловании несколько несовершеннолетних девушек. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В 2019 году местный житель зарегистрировался в соцсети под видом юноши. Он подружился с 13-летней девушкой и выпросил у нее интимные фотографии. А затем начал звонить ей, представляясь полицейским, и угрожать, что разошлет всем ее фото, если она с ним не встретится.

Испугавшись, что ее интимные фотографии окажутся в сети, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мама была на работе. Там шантажист ее изнасиловал. Запугивание ребенка и изнасилования продолжались почти два года. В конце концов подросток рассказал обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Во время расследования следователи изучили переписку школьницы с шантажом. Также выяснилось, что эта девочка - далеко не единственная, кто попал в сеть извращенца. Таким же образом с помощью компромата он запугивал и других девочек. Нескольких из них копам уже удалось найти. По словам девушек, он также познакомился с ними в интернете.

Злоумышленника задержали, свою вину он признал. При обыске у него дома полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка, содержащая шантаж и запугивание девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних.

Насильнику сообщили о подозрении в изнасиловании (ст. 152 Уголовного кодекса Украины), суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Одесситу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Киеве задержали педофила - заместителя директора школы, который попытался изнасиловать девочку.