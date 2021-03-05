В Киеве задержали педофила - заместителя директора школы [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Педофил, пытавшийся 3 марта изнасиловать 10-летнюю девочку в Днепровском районе Киева, задержан полицией. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел на улице Радужной. Высокий лысый мужчина спортивного телосложения зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась из школы. Извращенец запихнул ребенка в лифт и попытался раздеть.
К счастью, в этот момент кто-то зашел в парадное и спугнул насильника. Когда лифт остановился, он сбежал по лестнице. Девочка успела забежать домой и рассказала о нападении родителям.
Педофил скрылся в дворах, однако его вычислили правоохранители. Им оказался 31-летний местный, который работает в школе. Ему сообщили о подозрении в совершении развратных действий в отношении ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Следствие будет ходатайствовать перед судом о содержании его под стражей.
Ранее сообщалось, что в селе Белогорока под Киевом поймали педофила за развращение двух девочек.
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