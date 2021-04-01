Протесты у здания парламента Грузии в Тбилиси в июне 2019 года Источник: Associated Press

Российским гражданам опасно посещать Грузию. С таким предостережением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси против приезда телеведущего Владимира Познера.

В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать.

Песков отказался ответить на вопрос, была ли акция направлена против России в целом или конкретно против Познера.

Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций... Речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер.

Напомним, что накануне в Тбилиси прошла акция протеста, демонстранты утверждали, что Познер не признает территориальную целостность Грузии. Журналисту, которому 1 апреля исполнилось 87 лет, припомнили его высказывания об Абхазии. В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

За эти слова ведущего раскритиковали в Грузии, а сам он заявил, что сказал то, что думал. Из-за уличных протестов в Тбилиси Познеру под охраной полиции пришлось спешно покинуть страну.

Напомним, что Россия с 2019 года запретила российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским - летать в Россию "в целях обеспечения национальной безопасности". Поводом для "блокады" стали протесты из-за выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии, где он сел в кресло спикера. Авиасообщение между странами не восстановлено до сих пор.

Как сообщали "Подробности", с 1 марта украинцам разрешили въезд в Грузию.