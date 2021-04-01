Перестрілка у Броварах: п'ятнадцятеро учасників постануть перед судом [ Редактировать ]
Стрілянина в Броварах: перед судом постануть п'ятнадцятеро учасників перестрілки. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.
Збройні розбірки у передмісті столиці сталися минулого року. Вогонь один по одному група чоловіків відкрила вранці біля житлових будинків. Так вирішували, хто з них має контролювати пасажирські перевезення. Тоді з вогнепальними пораненнями до медиків звернулися троє чоловіків.
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