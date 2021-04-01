Стрілянина в Броварах: перед судом постануть п'ятнадцятеро учасників перестрілки. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

Збройні розбірки у передмісті столиці сталися минулого року. Вогонь один по одному група чоловіків відкрила вранці біля житлових будинків. Так вирішували, хто з них має контролювати пасажирські перевезення. Тоді з вогнепальними пораненнями до медиків звернулися троє чоловіків.