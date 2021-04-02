48 пожеж зафіксували на Черкащині протягом останнього тижня. Паліїв не зупиняють чималі штрафи. Тож надзвичайники вирушили в рейди, щоб перевірити - чи пам'ятають люди про підвищені штрафи за таке "прибирання". Станіслав Кухарчук продовжить.

Ось такий вигляд мали наслідки пожежі поблизу села Коробівка. Минулої п'ятниці тут хтось підпалив очерет і вогонь перекинувся на припарковані автомобілі рибалок. Берегова смуга спалахнула одразу в сімох місцях. Вогонь швидко рухався в бік орнітологічного заповідника, та рятувальникам вдалося його зупинити. А от у заказнику Тясминські краєвиди картина геть інша.

Ще тиждень тому у колишній поймі річки Тясмин гніздилися фазани, лелеки і навіть виводили дитинчат дикі козулі та тепер ця заповідна зона перетворилась на суцільне згарище.

Тут пожежа спалахнула після обіду в неділю. Буквально за чотири години вогонь знищив майже 50 гектарів насаджень та сухої трави. Тепер над згарищем кружляють ворони, а козулі блукають у пошуках своїх малюків.

Жителі довколишніх сіл впевнені - це був свідомий підпал. На цю земельну ділянку вже давно накинула оком місцева агрофірма. Траву запалили в кількох місцях так, щоб вітер швидше розніс вогонь.

Загоряння почалося зі сторони моста, і зі сторони сміттєзвалища, і от тут ще і зі сторони Сміли йшов вітер і гнав його в сторону Бузукова.

Та підпали не завжди є причиною масштабних пожеж. За статистикою, займання часто трапляються через звичайне спалювання сухостою, хоча подібна господарська діяльність уже давно поза законом. Цей чоловік у формі ДСНС хоч про це і знає, але все одно вирішив гілля з городу не вивозити, а спалити. Але після наших зауважень таки загасив багаття.

Ото вивезти на мусорку, так сільська рада буде лаятись, що вивезли те гілля ну куди його везти і хто в нас забере те гілля?

Штраф за таке господарювання від трьох до майже семи тисяч гривень. Та більшість людей такі суми не лякають.

За допомогою цього квадрокоптера рятувальники щодня патрулюють територію, аби вчасно виявити займання чи підпали. Тільки за останні п'ять днів по області вже нарахували 48 пожеж в екосистемах, ще двічі палали заповідники.

Юлія Норовкова, речниця управління ДСНС в Черкаській області:

Складність таких пожеж є в тому, що швидке розповсюдження і не завжди вчасно повідомляють про пожежу…буває важко дістатися.

Для паліїв безпілотник своєрідна профілактика, кажуть в ДСНС. Сподіваються, що побачивши дрон, ті навряд чи наважаться на підпал.