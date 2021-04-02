В пятницу, 2 апреля, мэр города Виталий Кличко заявил о том, что за минувшие сутки в столице госпитализировали 189 пациентов с коронавирусом, что является рекордом за время пандемии.

Так, за сутки в столице выявили 1164 случая заболевания коронавирусом (всего 164 605):

719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет,

384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,

34 девочки от 1 месяца до 17 лет,

27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Также вчера госпитализировали 546 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. За сутки от коронавируса умерли 46 человек (всего 3495), выздоровели - 571 (всего 106 788)

Ранее мы писали о том, что по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксирован новый рекорд по смертности. За сутки заболели 834 ребенка и 484 медработников.

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