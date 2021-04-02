В Украине за минувшие сутки, 1 апреля, зафиксировано 19 893 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В стране зафиксирован новый рекорд по смертности. За сутки заболели 834 ребенка и 484 медработников.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 433;

выздоровели - 10 287 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 333 370 человек;

выздоровели - 1 711 630 человек;

летальных исходов - 33 679

Сделано 58 944 ПЦР-тестов, 22 564 ИФА-тестов и 47 219 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано во Львовской(1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351), Днепропетровской (1 178) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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