Всемирная организация здравоохранения названа Бразилию новым мировым эпицентром развития коронавирусной инфекции. В настоящее время там наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью.

Сейчас в ряде штатов страны наблюдается патовая ситуация с заполненностью медучреждений и больными в тяжелом состоянии.

На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в настоящее время, согласно результатам исследований в Университете Джона Хопкинса, наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается на территории США (30 538 840 зараженных), Бразилии (12 839 844 зараженных) и Индии (12 221 665 инфицированных), при этом по количеству смертей Бразилия также находится на втором месте.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что обеспокоены темпами вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Европы. В течении прошлой недели 1,6 миллионов людей инфицировались, еще 24 тысячи умерли от инфекции.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения представили отчет о том, как начала развиваться коронавирусная инфекция из китайского города Ухань. Вероятная или очень вероятная причина появления инфекции через летучих мышей связана с какими-то другими животными.

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