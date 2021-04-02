В пятницу, 2 апреля, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что в Украине пока не планируют вводить локдаун на общенациональном уровне. Власть привержена политике адаптивного карантина, согласно которой жесткие карантины будут вводить локально.

По его словам, ужесточение карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.

Есть "красные" зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает.

В качестве примера работы адаптивного карантина в Офисе президента привели Ивано-Франковскую область.

(Ивано-Франковская область - ред.) была несколько недель - практически месяц, в "красной" зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - добавил Тимошенко.

Читайте также, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет, более того, наблюдается тенденция к коллапсу медицинской системы, общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются.

Кроме того, в столице карантинные ограничения могут продлить после 16 апреля из-за роста случаев заболеваемости коронавируснлй инфекцией. Киевские власти не могут спрогнозировать развитие заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

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