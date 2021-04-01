В Киеве могут продлить локдаун: названо главное условие [ Редактировать ]
В столице карантинные ограничения могут продлить после 16 апреля из-за роста случаев заболеваемости коронавируснлй инфекцией. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, киевские власти не могут спрогнозировать развитие заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. Рассмотрение ослаблений ограничений может состояться после стабилизации ситуации.
Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений.
Отмечается, что несмотря на негативное влияние локдауна на экономику и бизнес, столь серьезные ограничения смогут сдержать распространение инфекции.
Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы, общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются.
Кроме того, заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил о том, что с 5 апреля в столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта, будут работать по спецпропускам. Уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация об этом будет опубликована.
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