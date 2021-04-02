Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после своего первого разговора с американским президентом Джо Байденом. Зеленский заявил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Зеленский отметил, что американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.

Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".