Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины - СМИ [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудили информацию о стягивании Россией войск к украинской границе. Байден заявил о поддержке Украины.
По данным информированных источников издания, разговор Байдена и Зеленского длился около 30-40 минут. Байден, как рассказали источники, заявил Зеленскому, что "верит в Украину".
Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".
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