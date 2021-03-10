Бывший американский посол объяснил, почему Байден не звонит Зеленскому [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джозефом Байденом может быть отложен на будущее, поскольку у новой американской администрации сейчас "на повестке дня очень много вопросов". Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор во время Киевского форума по безопасности.
Не стоит волноваться из-за того, что разговор нового президента США Джозефа Байдена с президентом Владимиром Зеленским до сих пор не состоялся. У президента Байдена на повестке дня очень много вопросов, касающихся американской экономики, борьбы с пандемией COVID-19 и так далее. То есть, он пытается сосредоточиться на всех вопросах в своей работе.
Американский дипломат напомнил, что хотя Байден и не звонил Зеленскому, но уже сделал ряд громких заявлений относительно Украины, Донбасса и Крыма.
Госсекретарь тоже уже сказал все, что можно, об Украине. Министр обороны США также говорил по телефону с министром обороны Украины. Идет обычная процедура - все то, что происходит в рамках устойчивых, дружественных, партнерских отношений между странами, и это не зависит от того, был или не был телефонный звонок... У Украины и США есть большая история взаимодействия. Поэтому не обязательно звонить. Это произойдет позже.
Напомним, что Джо Байден пообещал, что США не бросят Украину и заявил, что "Крым - это Украина".
Ранее пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что разговор украинского и американского лидеров до сих пор не состоялся, потому что для этого нужно подготовить "платформу".
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Мендель напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января и у него до сих пор "даже администрация не сформирована". Тот факт, что глава Белого дома успел провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств, пресс-секретарь Зеленского объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского"
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