Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности разговора с лидером США Джо Байденом. По его словам, они сегодня обсудили воплощение и продолжение реформ в Украине.

Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении.

Как рассказал Зеленский, американский президент поддерживает антикоррупционную и судебную реформы в Украине.

"Было отмечено и поддержано воплощение реформ в Украине, в том числе антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию", - заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.

Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".