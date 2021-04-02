"Украина и США - братья по оружию" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности разговора с лидером США Джо Байденом. По его словам, они сегодня обсудили воплощение и продолжение реформ в Украине.
Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении.
Как рассказал Зеленский, американский президент поддерживает антикоррупционную и судебную реформы в Украине.
"Было отмечено и поддержано воплощение реформ в Украине, в том числе антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию", - заявил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.
Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".
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