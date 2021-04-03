25-летний филиппинец больше года жил с ножом в груди и не замечал этого. Только в холодную погоду он ощущал легкое покалывание, пишет издание Coconuts.

В начале 2020 года Кент Райан Томао приехал в город Кидапаван, где у него случился конфликт с подростками - один из нападавших ударил его ножом. Потерпевший обратился к врачам, но медики не заметили ничего подозрительного и зашили рану.

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По словам Томао, он не ощущал какого-либо дискомфорта, кроме того, что в холодную погоду рана начинала слегка побаливать. Но это не причиняло ему сильной боли, поэтому он не обращался к врачам.

И лишь спустя 14 месяцев во время медосмотра рентген показал, что в нескольких сантиметрах от легкого у филиппинца находится 10-сантиметровое лезвие.

Пострадавший решил поехать в ту же больницу, где ему зашивали рану. Он считает, что удалить лезвие обязан врач, который не заметил его в первый раз, причем совершенно бесплатно. Судиться с больницей он не собирается.

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