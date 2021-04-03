Мужчина больше года жил с ножом в груди и не замечал этого [ Редактировать ]
25-летний филиппинец больше года жил с ножом в груди и не замечал этого. Только в холодную погоду он ощущал легкое покалывание, пишет издание Coconuts.
В начале 2020 года Кент Райан Томао приехал в город Кидапаван, где у него случился конфликт с подростками - один из нападавших ударил его ножом. Потерпевший обратился к врачам, но медики не заметили ничего подозрительного и зашили рану.
По словам Томао, он не ощущал какого-либо дискомфорта, кроме того, что в холодную погоду рана начинала слегка побаливать. Но это не причиняло ему сильной боли, поэтому он не обращался к врачам.
И лишь спустя 14 месяцев во время медосмотра рентген показал, что в нескольких сантиметрах от легкого у филиппинца находится 10-сантиметровое лезвие.
Пострадавший решил поехать в ту же больницу, где ему зашивали рану. Он считает, что удалить лезвие обязан врач, который не заметил его в первый раз, причем совершенно бесплатно. Судиться с больницей он не собирается.
Ранее мы писали о том, что в Киеве 15-летнюю девушку нашли с ножом в груди.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Индийский диетолог Пуджа Махиджа перечислила простые способы, которые помогут избавиться от мешков под глазами
Коллекционирование магнитиков на холодильнике может быть вовсе не безобидным занятием
Некоторые очень популярные привычки после еды на самом деле могут навредить нашему здоровью
В редакцию "Подробностей" обратилась семья 45-летней Юлии Шпирной
По утрам многие отдают предпочтение кофе и чаю для того, чтобы окончательно проснуться и взбодриться