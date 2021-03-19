В пятницу, 19 марта, полицейские задержали женщину, которая нанесла удар ножом собственному сына. Теперь горе-маме грозит до 8 лет лишения свободы.

Так, в одной из квартир на Лесном массиве города в ходе застолья случился семейный конфликт и женщина два раза ударила ножом в грудь сына.

31-летний парень позвонил в полицию и сказал о том, что получил ножевое ранение грудной клетки.

Полиция, следственно-оперативная группа и "скорая" выехали на место происшествия.

Пострадавшего немедленно госпитализировали.

62-летнюю горе-мать полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также провели осмотр помещения и изъяли нож, который направили на проведение экспертизы.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Напомним, что в конце февраля в Киеве произошло жестокое и бессмысленное убийство на дороге. Между пешеходов и водителем возник словесный конфликт, в результате которого автомобилист - гражданин Азербайджана - выскочил из салона и отправил оппонента в нокаут. Пешеход сильно ударился головой об асфальт и умер.

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