В Киеве проезд в маршрутках подорожает уже с субботы, 3 апреля. Повышение цен планово коснется 16 из 150 маршрутов, где стоимость билета вырастет с 8 до 10 гривен. Об этом рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Кроме того, с момента ужесточения карантина в столице - 5 апреля - будет сокращено количество рейсов, и на маршруты выведут не весь транспорт.

"С понедельника автобусы выйдут на линию, но думаю, что не в полном объеме, потому что мы столкнулись сейчас с проблемой, связанной с пропусками для наших водителей", - объяснил решение Моисеенко.

Также он отметил, что многие водители отказываются выходить на маршруты с начала локдауна, мотивируя это снижением пассажиропотока, и ожидаемыми конфликтами в салонах маршруток с пассажирами.

"Люди без пропусков не смогут попасть в общественный транспорт, потому что там, я так думаю, будут работать правоохранители и будут помогать кондукторам не пускать тех пассажиров. У нас такого не будет, поэтому все эти пассажиры будут пытаться все же попасть в салоны наших автобусов. Это будут постоянно конфликты между пассажирами и водителями", - сказал Моисеенко.

Кроме того, полицейские будут проводить проверки соблюдения правил перевозки пассажиров, поэтому штрафы неизбежны.

Председатель Ассоциации столичных перевозчиков добавил, что согласно решению властей и прописанным режимом работы маршруток в период усиления карантинных мероприятий с 5 апреля, они будут работать в таком же режиме, как КП "Киевпастранс".

Список рейсов маршруток, где повысят стоимость проезда до 10 гривен с 3 апреля, появился на Facebook-странице "Типичный Киев":

№ 150 (ул. Милославская - Индустриальный путепровод);

№ 192 (ст. метро "Почайна" - ул. Милославская);

№ 405 (универмаг "Детский мир" - ул. Милославская);

№ 414 (пл. Дарницкая - ул. Бальзака);

№ 418 (ул. Лисковская - ст. метро "Черниговская");

№ 422 (Рембаза - ул. Маршальская);

№ 437 (ул. Обуховская - ул. Наталии Ужвий);

№ 439 (пл. Победы - ж/м Виноградарь);

№ 444 (ст. метро "Дружбы народов" - ул. Метрологическая);

№ 461 (ст. метро "Выставочный центр" - ст. метро "Святошин");

№ 470 (ул. Ягодная - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне);

№ 472 (просп. Георгия Гонгадзе - ст. метро "Минская");

№ 476 (ул. Северная - ст. метро "Дарница");

№ 485 (ст. метро "Героев Днепра" - просп. Владимира Маяковского);

№ 529 (с. Бортничи - просп. Маяковского);

№ 559 (ст. метро "Героев Днепра" - ст. метро "Минская").

Ранее сообщали, что с 13 марта проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал. В частности, цены на билеты выросли в направлении Обухова. Ранее мы писали, что проезд во всех маршрутных такси Киева сделают одинаковым - по 8 гривен. Нововведение вступило в силу с 12 декабря 2020 года.

Также в КГГА рассказали, повысят ли стоимость поездки в метро Киева.

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