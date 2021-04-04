Коронавирус атакует Украину с новой силой: статистика на 4 апреля [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 3 апреля, зафиксировано 13 738 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его информации, за сутки заболели 504 ребенка и 216 медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 5545 человек;
- смертей - 258;
- выздоровело - 4657 человек;
Проведено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1745709 человек;
- выздоровели - 1347193 лица;
- летальных исходов - 34333;
- проведено ПЦР-тестов - 8334111.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
За сутки было привито 3919 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 552 случая / 720 прививок;
- Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;
- Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;
- Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;
- Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;
- Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;
- Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;
- Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;
- Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;
- Киевская область - 804 случая / 0 прививок;
- Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;
- Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;
- Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;
- Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;
- Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;
- Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;
- Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;
- Сумская область - 762 случая / 40 прививок;
- Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;
- Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;
- Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;
- Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;
- Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;
- Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
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