Фото: коронавирус в Украине на 4 апреля 2021 года

В Украине за минувшие сутки, 3 апреля, зафиксировано 13 738 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его информации, за сутки заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 5545 человек;

смертей - 258;

выздоровело - 4657 человек;

Проведено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197).



За все время пандемии в Украине:

заболели - 1745709 человек;

выздоровели - 1347193 лица;

летальных исходов - 34333;

проведено ПЦР-тестов - 8334111.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

За сутки было привито 3919 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;

Киевская область - 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;

Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область - 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

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