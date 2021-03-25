Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине [ Редактировать ]
Председатель Верховной Рады и член партии "Слуга народа" Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
По его словам, на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.
При этом Разумков выразил надежду, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости.
"Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять перед властью, и перед украинским государством", - подчеркнул он.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.
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