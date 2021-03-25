Председатель Верховной Рады и член партии "Слуга народа" Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

По его словам, на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.

При этом Разумков выразил надежду, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости.

"Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять перед властью, и перед украинским государством", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.

Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.