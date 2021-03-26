За сутки на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 18 738 граждан. При этом, две дозы препарата вкололи только одному человеку. Об этом на написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего с начала кампании по иммунизации привили первой дозой 174 324 украинцев. Вакцинация проводилась с помощью 168 мобильных бригад и 483 пунктов для прививок.

Отмечается, что по регионам наблюдается следующий уровень вакцинации:

Киев - 1850;

Винницкая область - 1150;

Волынская область - 360;

Днепропетровская область - 1380;

Донецкая область - 130;

Житомирская область - 780;

Закарпатская - 510;

Запорожская область - 510;

Ивано-Франковская область - 918;

Киевская область - 1380;

Кировоградская область - 630;

Луганская область - 280;

Львовская область - 1050;

Николаевская область - 760;

Одесская область - 330;

Полтавская область - 690;

Ровенская область - 670;

Сумская область - 1100;

Тернопольская область - 820;

Харьковская область - 480;

Херсонская область - 950;

Хмельницкая область - 240;

Черкасская область - 1000;

Черновицкая область - 330;

Черниговская область - 440.

Известно, что по состоянию на 25 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через приложение "Дія" и горячую линию Минздрава записались 349 713 человек.

Читайте также, в Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная.

Кроме того, в настоящее время не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса, произведенных на разных платформах. Для первой прививки можно использовать, к примеру, вакцину AstraZeneca, которая производится на европейских платформах, а для второй - произведенный на корейской или индийской.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.