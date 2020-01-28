Во вторник, 28 января, в Болгарии произошло чрезвычайное происшествие. Так, в Дунае на мель село украинское судно, в результате чего было заблокировано речное судоходство. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с происшествием в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Какие грузы перевозят корабли - неизвестно.

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Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна оштрафуют за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра.

В болгарском морском агентстве заявили, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.

Ранее мы писали о том, что в Черном море нашли тела 4 моряков с пропавшего сухогруза. Во Франции из-за шторма сел на мель паром с пассажирами. А в Греции сел на мель паром, на борту которого было 205 пассажиров и 87 членов экипажа.

Также мы писали о том, как в Швеции капитан в состоянии алкогольного опьянения посадил на мель сухогруз BBC Lagos. А на затонувшем торговом судне обнаружили необычные серебряные монеты.