20-летняя харьковчанка Камила Конотоп завоевала три золотых медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.

Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг). Таким образом, у нее три медали высшей пробы - по сумме двоеборья и за отдельные виды.

Камила Конотоп завоевала для Украины первое "золото" среди женщин на чемпионатах Европы с 2016 года.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: женщины до 55 кг:

1. Камила Конотоп (Украина) -208 кг (95+113)

2. Светлана Ершова (Россия) - 200 кг (88+112)

3. Нина Стеркс (Бельгия) - 197 кг (88+197)

Украинец Дмитрий Вороновский стал бронзовым призером первенства Чемпионата Европы среди мужчин в весовой категории до 55 кг. Также у Дмитрия третий результат в толчке.

Напомним, что недавно Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отменила проведение чемпионата мира в Москве из-за санкций, введенных против России из-за допинговых обвинений.