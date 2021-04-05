Украинка завоевала три золотых медали за чемпионате Европы по тяжелой атлетике [ Редактировать ]
Источник: Федерация тяжелой атлетики Украины
20-летняя харьковчанка Камила Конотоп завоевала три золотых медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.
Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг). Таким образом, у нее три медали высшей пробы - по сумме двоеборья и за отдельные виды.
Камила Конотоп завоевала для Украины первое "золото" среди женщин на чемпионатах Европы с 2016 года.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: женщины до 55 кг:
1. Камила Конотоп (Украина) -208 кг (95+113)
2. Светлана Ершова (Россия) - 200 кг (88+112)
3. Нина Стеркс (Бельгия) - 197 кг (88+197)
Украинец Дмитрий Вороновский стал бронзовым призером первенства Чемпионата Европы среди мужчин в весовой категории до 55 кг. Также у Дмитрия третий результат в толчке.
Напомним, что недавно Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отменила проведение чемпионата мира в Москве из-за санкций, введенных против России из-за допинговых обвинений.
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