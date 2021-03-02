У России отобрали чемпионат мира по кикбоксингу [ Редактировать ]
Источник: Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга
Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отменила проведение чемпионата мира в Москве из-за санкций, введенных против России из-за допинговых обвинений.
Турнир был запланирован в российской столице на 5-14 ноября 2021 года. Новый хозяин мирового первенства будет выбран в этом месяце после повторной подачи заявок всеми желающими, сообщает пресс-служба WAKO.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поблагодарило Ассоциацию кикбоксинга за отмену чемпионата.
В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
В ближайшие два года российские спортсмены (кроме легкоатлетов) могут выступать на международной арене только в нейтральном статусе - с запретом на использование национального флага и гимна. В России на тот же срок запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.
Ранее сообщалось, что Россия заявила песню "Катюша" вместо гимна на Олимпиаду в Токио. Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить Международный олимпийский комитет.
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