"Газпром" резко сократил транзит газа через Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
"Газпром" существенно сократил транзита газа через Украину. Об этом сообщил в Facebook глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Он связал это с "Турецким потоком", куда россияне перевели поставки газа в Турцию, Грецию и Болгарию.
С 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через "Турецкий Поток-2". Сейчас по южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.
Глава "Оператора ГТС Украины" предупреждает, что если будет завершено строительство продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" начнет качать голубое топливо через эту трубу и в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю транзита 10-12 млрд кубометров газа ежегодно.
Очень важно не допустить завершения строительства "Северного Потока-2". Транзит газа Украина - это не только значительных доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины.
Как сообщали "Подробности", готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%. Российский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".
Напомним, что поставки российского газа через "Турецкий поток" в Болгарию, Грецию и Северную Македонию начались в начале 2020 года. "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря от России до Турции. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.
В начале 2021 года Россия начала поставки газа в Сербию по новой ветке "Турецкого потока" - "Балканскому потоку". В Сербии газ распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.
Напомним, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.
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