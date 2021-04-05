Поставки газа в Турцию, Грецию и Болгарию переведены на "Турецкий поток" Источник: ТАСС

"Газпром" существенно сократил транзита газа через Украину. Об этом сообщил в Facebook глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он связал это с "Турецким потоком", куда россияне перевели поставки газа в Турцию, Грецию и Болгарию.

С 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через "Турецкий Поток-2". Сейчас по южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.

Глава "Оператора ГТС Украины" предупреждает, что если будет завершено строительство продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" начнет качать голубое топливо через эту трубу и в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю транзита 10-12 млрд кубометров газа ежегодно.

Очень важно не допустить завершения строительства "Северного Потока-2". Транзит газа Украина - это не только значительных доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины.

Как сообщали "Подробности", готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%. Российский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".

Напомним, что поставки российского газа через "Турецкий поток" в Болгарию, Грецию и Северную Македонию начались в начале 2020 года. "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря от России до Турции. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.

В начале 2021 года Россия начала поставки газа в Сербию по новой ветке "Турецкого потока" - "Балканскому потоку". В Сербии газ распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.

Напомним, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.