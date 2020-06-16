"Газпром" начал разбирать трубы на территории России, по которым газ поставляется к границе с Украиной. Об этом сообщил директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью OilPoint.

По его словам, российский монополист планирует максимально загружать "Северный поток", по которому газ идет в Германию, а украинскую ГТС "использовать для баланса".

"Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной - это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем".

Макогон добавил, что демонтаж - это проблема, на которую Украина повлиять не способна. "Газпром" сообщил, что объемы экспорта в Европу в текущем году упадут на 16%. При этом через Украину уже оплачен транзит 178 млн кубометров газа в сутки на 5 лет. Газопровод "Ямал" стал "балансирующей трубой", которую "Газпром" будет использовать по мере своих необходимости.

"Но "Ямал" для "Газпрома" интересен, потому что это самый прямой маршрут поставки газа в Германию, которая является их основным потребителем. Украинская ГТС больше направлена не на немецкий рынок, а на рынок Австрии и Италии".

Как пишет "Коммерсантъ", глава "Газпрома" Алексей Миллер еще в 2016 году говорил о сокращении мощностей газопроводов в "ужгородском коридоре". Монополия обещала ликвидировать часть своих газопроводов в центральном транзитном коридоре "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому через Украину проходил основной поток российского газа в ЕС.

Эти намерения были реализованы лишь частично, поскольку транзит через Украину был сохранен в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 45 млрд кубометров в последующие четыре года. При этом мощность газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" превышает 160 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что Польша грозит оштрафовать "Газпром".