Газопровод "Северный поток-2" почти достроили [ Редактировать ]
Строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" продолжается. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.
Об этом сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.
Отметим, трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".
"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - сказали в компании.
Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
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