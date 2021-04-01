Строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" продолжается. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

Об этом сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Отметим, трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - сказали в компании.

Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

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