Один из машинистов поездов не остановился перед сигналом/ фото: tdesant.ru

Недалеко от города Теплице, находящегося в Чехии, случилось столкновение двух товарных поездов, в результате которого погиб машинист одного из составов. Об этом сообщают Ceske Novini.

В ходе инцидента сошли с рельсов три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля. В результате столкновения один из локомотивов начал гореть.

Отмечается, что спасатели смогли справится с возгоранием до того как огонь добрался до перекинувшегося опасного груза. По предварительной версии, один из машинистов поездов, очевидно, не остановился перед сигналом. Известно, что второй машинист был госпитализирован с травмами.

Читайте также, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель.пасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.

Кроме того, в пятницу два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.

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