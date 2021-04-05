В Чехии на железной дороге случилась страшная авария [ Редактировать ]
Недалеко от города Теплице, находящегося в Чехии, случилось столкновение двух товарных поездов, в результате которого погиб машинист одного из составов. Об этом сообщают Ceske Novini.
В ходе инцидента сошли с рельсов три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля. В результате столкновения один из локомотивов начал гореть.
Отмечается, что спасатели смогли справится с возгоранием до того как огонь добрался до перекинувшегося опасного груза. По предварительной версии, один из машинистов поездов, очевидно, не остановился перед сигналом. Известно, что второй машинист был госпитализирован с травмами.
Читайте также, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель.пасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.
Кроме того, в пятницу два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.
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