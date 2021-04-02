На Тайване произошла страшная авария пассажирского поезда [ Редактировать ]
На территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. В результате аварии погибли по меньшей мере 4 человека, еще 20 получили ранения различной тяжести.
В ходе аварии вагоны состава врезались в стену тоннеля. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек. Всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.
Фото: Twitter
От 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, в то время как вагоны с пятого по восьмой "деформировались", и к ним трудно получить доступ.
Отмечается, что сошли с рельсов второй и третий вагоны (из восьми), при этом сильные повреждения получили четвертый и пятый. Местные СМИ Тайваня со ссылкой на экстренные службы сообщают о "множестве людей без признаков жизни" на месте трагедии.
Фото: Twitter
Читайте также, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения, также несколько вагонов сошли с рельсов.
Кроме того, в Польше на железнодорожной станции Гродзиско-Дольне, находящейся в Подкарпатском воеводстве, пассажирский поезд "Интерсити" протаранил локомотив. результате аварии, легкие травмы получили 5 человек: 3 пассажира и 2 машиниста.
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