В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. Об этом сообщает Egypt Today.
По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.
В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.
#Egypt : Crash involving passenger trains in Sohag governorate - unclear how many casualties #سوهاج #مِصر pic.twitter.com/7NUzVGVCJe— sebastian usher (@sebusher) March 26, 2021
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, телесные повреждения получили 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир.
Кроме того, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.
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