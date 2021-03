В пятницу, 26 марта, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. Об этом сообщает Egypt Today.

По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.



В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.

#Egypt : Crash involving passenger trains in Sohag governorate - unclear how many casualties #سوهاج #مِصر pic.twitter.com/7NUzVGVCJe

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5