"Россия ответит на украинские санкции" - Песков [ Редактировать ]
В понедельник, 5 апреля, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о санкциях Украины против предприятий и организаций России.
Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить – ред.) только с глубоким сожалением...
Он подчеркнул, что Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало российским интересам.
Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам.
Напомним, Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент Владимир Зеленский своим указом №140/2021 ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Также сообщалось, что СНБО ввел жесткие санкции против компаний, использующих недра Украины.
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