Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ua.news.

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"Решение касалось того, что мы должны привести в соответствие с действующим законодательством, с Конституцией пользование нашими недрами. Вы знаете, что согласно нашей Конституции, недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите выяснилось, что украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет или на Виргинских островах, или на других островных государствах" - сказал он.

Под ограничения попадут: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Ейджин марка", "Екогазальянс", "Епивал энерджи", "Юнол Ойл", "Профиннафт" и "Бестгеотек".

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.

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