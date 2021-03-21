СНБО ввел жесткие санкции против компаний, использующих недра Украины [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ua.news.
"Решение касалось того, что мы должны привести в соответствие с действующим законодательством, с Конституцией пользование нашими недрами. Вы знаете, что согласно нашей Конституции, недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите выяснилось, что украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет или на Виргинских островах, или на других островных государствах" - сказал он.
Под ограничения попадут: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Ейджин марка", "Екогазальянс", "Епивал энерджи", "Юнол Ойл", "Профиннафт" и "Бестгеотек".
"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилов.
Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.
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