Совет ЕС утвердил новые санкции против России [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, в Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая и Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС.
Санкции утвердили, в частности, против 11 человек, в том числе из России и Китая.
Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии.
Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.
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