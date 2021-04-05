В городе Болград Одесской области вооруженный пневматической винтовкой мужчина расстрелял прохожего на улице.

32-летнего раненного мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу. Там у него диагностировали ранение брюшной полости, повреждение желчного пузыря и печени.

Стрелок решил побороться с надоевшими ему собаками, но попал в случайного прохожего. Пуля повредила внутренние органы и кровеносный сосуд, из-за чего пострадавший потерял большое количество крови.

Отмечается, что стрелок уверял правоохранителей, что преступление он совершил случайно. Известно, что пострадавшим оказался преподаватель иностранных языков, состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как тяжелое. Ему ищут доноров для переливания крови.

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Кроме того, в Киеве таксист отказал в поездке пассажиру в грязной одежде, после чего между мужчинами возник конфликт, плавно переросший в драку со стрельбой. По окончанию вооруженного конфликта - пассажир получил пули в ногу и был госпитализирован.

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