В Киеве, ночью 27 декабря, таксист отказал в поездке пассажиру в грязной одежде, после чего между мужчинами возник конфликт, плавно переросший в драку со стрельбой.

Важно, что когда таксист отказал пассажиру в поездке, тот начал лезть драться. После чего водитель нажал в своей программе нажал кнопку SOS, но из всех коллег отозвался только один таксист, который приехал за 15 минут.

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Все это время пассажир пытался попасть в салон авто и дрался с водителем.

После этого таксист сказал, что ему больше ничего не оставалось, как схватиться за свое травматическое оружие.

Стоит отметить, по окончанию вооруженного конфликта - пассажир получил пули в ногу и был госпитализирован.

Как ранее сообщалось, в китайской провинции Ляонин мужчина с ножом напал на людей и устроил жуткую, кровавую резню, которая для семи человек закончилась смертью. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, ранее в Киеве таксист умер прямо за рулем автомобиля. Мужчина потерял сознание во время движения, после чего авто вылетело на тротуар и сбило несколько столбиков ограждения.

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