Йогурт нужно есть каждый день - врачи [ Редактировать ]
Врачи утверждают, что при регулярном употреблении йогурта можно снизить риск развития рака пищевода, мочевого пузыря и толстого кишечника на 19%, передает newsyou.info.
Выводы были сделаны в ходе масштабного исследования, во время которого были проанализированы данные более 1,4 миллиона добровольцев из различных стран.
Медики также считают, что йогурт нормализует артериальное давление у женщин, облегчает течение волчанки, помогает поддерживать нормальный вес. Также этот продукт способен защитить от отравления тяжелыми металлами и восполнить нехватку витаминов.
Однако, есть определенные правила употребления йогурта. Пить его нужно через два часа после приема пищи, а затем следует обязательно прополоскать рот. Следует помнить и о том, что полезным является только натуральный продукт, поэтому необходимо обращать внимание на состав.
Ранее мы писали о том, какой напиток защищает от рака. Также сообщалось, какие продукты провоцируют хронические болезни.
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