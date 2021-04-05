Почему нельзя есть сосиски [ Редактировать ]
Новое исследование канадцев выявило, что употребление всего двух сосисок в неделю увеличивает риск сердечных заболеваний и преждевременной кончины на 51%. Кроме того, поедание обработанного мяса в целом повышает риск сосудистых заболеваний. При этом употребление сырого красного мяса или птицы не наносит такого ущерба здоровью, передает newsyou.info.
Команда экспертов из Университета Макмастера в Канаде, отслеживала рацион и состояние здоровья ста тридцати тысяч человек из двадцати одной страны на пяти континентах. И они обнаружили на 46% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также на 51% более высокий риск преждевременной гибели среди тех, кто ел обработанное мясо в количестве не менее 150 грамм в неделю. Обработанным считается любое мясо, которое коптили, солили, вялили или обрабатывали с помощью химических консервантов.
Кроме того, в результате исследования также выяснилось, что употребление обработанного мяса вызывает сердечно-сосудистые заболевания, включая повышенное кровяное давление, инсульт и деменцию.
По мнению экспертов журнала American Journal of Clinical Nutrition, опубликовавшего исследование, людям следует полностью избегать употребления обработанного мяса, такого как колбаса, ветчина, паштет, солонина, копченое мясо, салями и вяленый бекон.
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