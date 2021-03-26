Некоторые продукты питания провоцируют онкологические заболевания - колбаса, фастфуд, источники трансжиров. В то же время другие продукты от рака защищают. Британские специалисты в ходе научных исследований смогли установить, что один необычный напиток выступает в качестве мощной защиты от отдельных форм онкологии, передает newsyou.info.

Как оказалось, целительной силой обладает напиток, изготовленный на основе корня одуванчика. Как правило, сырье можно приобрести в любой аптеке и пить вместо чая. Ученые полагают, что корень одуванчика обладает уникальной способностью находить и нейтрализовывать поврежденные опухолью клетки. В то же время здоровые клетки он не разрушает.

Авторы исследования считают, что корень одуванчика может защитить от онкологии поджелудочной железы и кишечника. Также средство весьма эффективно для пациентов с лейкемией. Также помощь при онкологии могут оказать и другие напитки - традиционный японский чай матча, все виды зеленого чая и некоторые травяные сборы.

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