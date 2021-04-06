На территории Индонезии и Восточного Тимора в результате сильных наводнений погибли 157 человек. Разъяренная стихия уничтожает дороги, здания и мосты.

По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, в настоящее время число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе - 27 смертей.

Отмечается, что природный катаклизм впервые накрыл страну 4 апреля 2021 года. В течении 3 дней там не прекращаются сильные ливни.

Ранее мы писали, что в Индонезии и Восточном Тиморе масштабные наводнения. Пострадали четыре района и семь сел, стихия накрыла и остров Флорес, где погибли, по меньшей мере, 60 человек.

Кроме того, Юг Индии затопило, в результате наводнений умерли 15 человек. В результате стихийного бедствия рухнули несколько домов, около 30 автомобилей смыло в озеро.

Читайте также, В столице Непала - Катманду, из-за сильных ливней начались наводнения и оползни, в результате которых уже погибло 40 человек и еще несколько тысяч вынуждены были покинуть свои дома, стихия разрушила несколько домов, погибло 20 человек и еще по меньшей мере 13 непальцев пропали без вести.

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